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Alexandra Nekrasova
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В четверг местами ожидаются сильные дожди

Обновлено 28 мая 2025, 16:19
Улитка во время дождя

В ночь на четверг на востоке и в центральных регионах Латвии, а также местами в Курземе ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.

В восточных регионах также возможны ливни.

Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов.

В течение дня во многих регионах также ожидается дождь, во второй половине дня и вечером местами на востоке прогремят грозы с ливнями.

Температура воздуха составит от +13 градусов местами на западе Курземе до +20…+21 градуса в центральных и восточных регионах.

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