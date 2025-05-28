В четверг местами ожидаются сильные дожди

В ночь на четверг на востоке и в центральных регионах Латвии, а также местами в Курземе ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.
В восточных регионах также возможны ливни.
Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов.
В течение дня во многих регионах также ожидается дождь, во второй половине дня и вечером местами на востоке прогремят грозы с ливнями.
Температура воздуха составит от +13 градусов местами на западе Курземе до +20…+21 градуса в центральных и восточных регионах.
В Риге ожидается преимущественно облачная погода, временами возможен дождь. Температура воздуха ночью составит +13 градусов, днем воздух прогреется до +18 градусов.
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