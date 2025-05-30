Видео В некоторых реках Латвии стремительно растет уровень воды

Наибольшее количество осадков за последние 24 часа зафиксировано в Даугавпилсе - с 12 часов дня четверга до 12 часов дня пятницы выпало 38 миллиметров осадков, или 62% от месячной нормы.

В Алуксне количество осадков за соответствующий период достигло 28,2 миллиметра, в Резекне - 26,4 миллиметра, в Зосени - 21,5 миллиметра.

Также сильные дожди прошли в Екабпилсе, Мадоне и Гулбене, где за последние 24 часа выпало 15-18 миллиметров осадков.

С начала месяца больше всего дождей выпало в Мадоне, где количество осадков достигло 193,8 миллиметра, или 339% от майской нормы.

Lietavu izraisīti plūdi Madonas novadā Vestienā. Madonā šis ir slapjākais maijs novērojumu vēsturē. Šomēnes nokrišņu daudzums sasniedzis 194 mm, klimatiskā norma ir 57 mm. https://t.co/cEnqRHvjz0 — Toms Bricis (@boms_tricis) May 30, 2025

Уровень воды стремительно растет в нескольких реках. Со вчерашней ночи уровень воды в Педедзе около Литене и Огре около Менгеле поднялся на 60 сантиметров, а за последние 24 часа аналогичный подъем наблюдался в Вайдаве около Апе и Тирзе около Леясциемса.

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В притоке Дубны Оше около Кулениеки уровень воды со среды поднялся примерно на метр. Уровень воды также продолжает расти в Дубне, Айвиексте и Даугаве.

Жители сообщают, что в некоторых местах сады и поля затоплены водой, а большая часть ожидаемого урожая потеряна.

LVĢMC предупреждает, что в ближайшие дни уровень воды продолжит расти в некоторых местах в восточной части страны, и могут быть затоплены более обширные территории.