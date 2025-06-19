В большинстве регионов Латвии еще не началось метеорологическое лето

Метеорологическое лето наступает, когда в течение пяти суток подряд среднесуточная температура воздуха составляет +15 градусов, и его началом считается первый из этих дней.

Наступление метеорологического лета пока зарегистрировано лишь на десяти из 25 станций метеонаблюдений.

В Даугавпилсе и Резекне метеорологическое лето началось еще 17 апреля, в Дагде и Риге - 3 июня, а в Добеле, Гулбене, Елгаве, Екабпилсе, Мадоне и Скривери - 13 июня. В целом по стране метеорологическое лето также началось 13 июня.

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На остальных 15 метеостанциях в этом году еще не регистрировалось пяти дней подряд со средней температурой воздуха не ниже +15 градусов, хотя часть из них зафиксировала четыре таких дня подряд.

Самая высокая температура воздуха в этом году составила +28,4 градуса и была зарегистрирована 18 апреля в Скривери. В тот день среднесуточная температура воздуха в некоторых регионах превысила норму на целых 15 градусов.

В мае температура воздуха по стране не поднималась выше +23 градусов, а самым теплым днем в этом месяце было 16 июня, когда воздух прогрелся до +27 градусов.

Обычно метеорологическое лето в Латвии наступает в первой половине июня. В прошлом году оно началось в середине мая. Самая ранняя дата начала метеорологического лета на всей территории страны зафиксирована в 2018 году - 9 мая.

В субботу, 21 июня, наступит летнее солнцестояние, и в Северном полушарии Земли начнется астрономическое лето. 21 июня будет самым длинным днем в году.