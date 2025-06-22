Синоптики сделали не самый приятный прогноз на ближайшую неделю

В понедельник ожидается преимущественно облачная погода, однако на большей части территории страны будет сухо, небольшой дождь ожидается только в Видземе.

В ночь на 24 июня Латвию с юго-запада начнет пересекать зона осадков, которая в течение ночи продолжит продвижение на восток, принеся дождь на большей части территории страны. Наибольшая вероятность сухой погоды на Лиго - на севере Курземе.

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Под влиянием циклона и вторник, 24 июня, будет влажным, новые дождевые облака пересекут территорию страны, в Курземе есть вероятность сильных ливней.

🌱Gatavojoties svētkiem ieteicams būt gataviem mainīgiem un vēsākiem laika apstākļiem. Līgo dienā īslaicīgs lietus gaidāms daudzviet Latvijā, bet Jāņu naktī un dienā ik palaikam līs visā valstī, vietām pat stipri. pic.twitter.com/QAjqSuIYPE — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) June 22, 2025

В праздничные дни ожидается усиление юго-западного, южного ветра, в результате он почти по всей стране станет порывистым. В Янову ночь вблизи побережья порывы могут достигать 20 метров в секунду.

23 июня температура воздуха повысится до +15...+22 градусов, а в Янову ночь похолодает до +11...+14 градусов, днем не будет теплее +13...+18 градусов.

Частые осадки ожидаются и после праздников, в концу недели они могут стать интенсивнее. В отдельные дни температура воздуха на большей части территории страны повысится до +20 градусов.

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