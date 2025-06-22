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Вс, 22.06.2025
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Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
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Синоптики сделали не самый приятный прогноз на ближайшую неделю

Девушка в венке из цветов

С понедельника в Латвии продолжится дождливая и ветреная погода, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

В понедельник ожидается преимущественно облачная погода, однако на большей части территории страны будет сухо, небольшой дождь ожидается только в Видземе.

В ночь на 24 июня Латвию с юго-запада начнет пересекать зона осадков, которая в течение ночи продолжит продвижение на восток, принеся дождь на большей части территории страны. Наибольшая вероятность сухой погоды на Лиго - на севере Курземе.

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Под влиянием циклона и вторник, 24 июня, будет влажным, новые дождевые облака пересекут территорию страны, в Курземе есть вероятность сильных ливней.

В праздничные дни ожидается усиление юго-западного, южного ветра, в результате он почти по всей стране станет порывистым. В Янову ночь вблизи побережья порывы могут достигать 20 метров в секунду.

23 июня температура воздуха повысится до +15...+22 градусов, а в Янову ночь похолодает до +11...+14 градусов, днем не будет теплее +13...+18 градусов.

Частые осадки ожидаются и после праздников, в концу недели они могут стать интенсивнее. В отдельные дни температура воздуха на большей части территории страны повысится до +20 градусов.

Галерея: Традиционное празднование Лиго на Дзегушкалнсе

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