В среду потеплеет еще больше

В среду по всей Латвии, кроме Курземского побережья Рижского залива, воздух прогреется до +20..+23 градусов, прогнозируют синоптики.
В Курземе и Земгале скорость юго-восточного ветра порывами составит 12-17 метра, что при засушливой погоде будет способствовать увеличению пожароопасности.
Сохранится солнечная погода, в Видземе и Латгале возможна небольшая облачность.
Минимальная температура в ночь на среду составит +3..+10 градусов, в восточной Латвии местами около нуля.
В Риге среда будет солнечной, скорость ветра достигнет 12 м/с. Температура ночью составит +9 градусов, в пригородах местами +4, днем потеплеет до +22 градусов.