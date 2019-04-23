Вт, 23.04.2019
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В среду потеплеет еще больше

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Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду по всей Латвии, кроме Курземского побережья Рижского залива, воздух прогреется до +20..+23 градусов, прогнозируют синоптики.

В Курземе и Земгале скорость юго-восточного ветра порывами составит 12-17 метра, что при засушливой погоде будет способствовать увеличению пожароопасности.

Сохранится солнечная погода, в Видземе и Латгале возможна небольшая облачность.

Минимальная температура в ночь на среду составит +3..+10 градусов, в восточной Латвии местами около нуля.

В Риге среда будет солнечной, скорость ветра достигнет 12 м/с. Температура ночью составит +9 градусов, в пригородах местами +4, днем потеплеет до +22 градусов.

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