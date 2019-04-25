Доставайте купальники! Синоптики рассказали о погоде на пятницу

День будет преимущественно солнечным, возможна небольшая переменная облачность. Юго-восточный ветер будет слабым до умеренного, в течение дня во многих местах на морском побережье ветер будет дуть с моря.

Температура воздуха на рассвете - от +7 до +14 градусов, на востоке Латвии - до +4 градусов.

Днем воздух прогреется до +22..+26 градусов, прохладнее будет на Курземском побережье Рижского морского залива.

С изменением направления ветра во второй половине дня температура воздуха понизится и в других местах на побережье.

Ожидается, что в пятницу будут побиты рекорды тепла для 26 апреля. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии температурный рекорд для 26 апреля в Латвии был зафиксирован в 1952 году и составил +25,8 градуса.