Доставайте купальники! Синоптики рассказали о погоде на пятницу

В четверг, 25 апреля, вечером и в пятницу, 26 апреля, в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди. В Курземе в пятницу вечером пройдут локальные грозовые ливни, прогнозируют синоптики.
День будет преимущественно солнечным, возможна небольшая переменная облачность. Юго-восточный ветер будет слабым до умеренного, в течение дня во многих местах на морском побережье ветер будет дуть с моря.
Температура воздуха на рассвете - от +7 до +14 градусов, на востоке Латвии - до +4 градусов.
Днем воздух прогреется до +22..+26 градусов, прохладнее будет на Курземском побережье Рижского морского залива.
С изменением направления ветра во второй половине дня температура воздуха понизится и в других местах на побережье.
Ожидается, что в пятницу будут побиты рекорды тепла для 26 апреля. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии температурный рекорд для 26 апреля в Латвии был зафиксирован в 1952 году и составил +25,8 градуса.
В Риге 26 апреля в этом году тоже может стать самым теплым днем в истории метеонаблюдений. В начале ночи будет облачно, затем облачность уменьшится, осадки маловероятны. При слабом до умеренного юго-восточном ветре температура воздуха ночью сохранится выше +10 градусов, днем поднимется до +25 градусов.