В Айнажи и Павилосте побиты рекорды тепла для 25 апреля

Столбики термометров в Айнажи сегодня поднялись до +22,4 градуса, в Павилосте - до +22,5 градуса.

По всей стране, за исключением побережья Рижского залива в Курземе, температура воздуха в четверг составила +21..+24 градуса.

В центре Риги воздух прогрелся до +23,1 градуса, в Даугавгриве - до +23,7 градуса.

Самая низкая температура воздуха была на Колке - всего +12,7 градуса.

Самая высокая температура воздуха, которая зарегистрирована в Латвии 25 апреля - +26,2 градуса в 1995 году.