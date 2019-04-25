В Айнажи и Павилосте побиты рекорды тепла для 25 апреля

В четверг в Айнажи и Павилосте побиты температурные рекорды для 25 апреля, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Столбики термометров в Айнажи сегодня поднялись до +22,4 градуса, в Павилосте - до +22,5 градуса.
По всей стране, за исключением побережья Рижского залива в Курземе, температура воздуха в четверг составила +21..+24 градуса.
В центре Риги воздух прогрелся до +23,1 градуса, в Даугавгриве - до +23,7 градуса.
Самая низкая температура воздуха была на Колке - всего +12,7 градуса.
Самая высокая температура воздуха, которая зарегистрирована в Латвии 25 апреля - +26,2 градуса в 1995 году.
Завтра синоптики обещают дальнейшее потепление - на большей части территории Латвии температура воздуха достигнет +22..+26 градусов.