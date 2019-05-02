Чт, 2.05.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Ciklon - RUS TVNET
  • Погода
  • Зима близко? Синоптики рассказали, какая погода ожидается в пятницу

Зима близко? Синоптики рассказали, какая погода ожидается в пятницу

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Снег в Риге

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 3 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и снег, прогнозируют синоптики.

Дождевые и снеговые облака будут пересекать территорию страны и ночью, и днем, но общее количество осадков будет маленьким.

Температура воздуха ночью понизится до 0..+4 градусов. Скорость западного, юго-западного ветра в порывах местами будет достигать 12-17 м/сек.

Днем ветер сменит направление на северо-западное и в порывах его скорость составит 9-14 м/сек. Температура воздуха - от +7 до +12 градусов, на морском побережье - до +4..+6 градусов.

В Риге в пятницу будет облачно с прояснениями, возможны небольшие кратковременные осадки. Умеренный западный ветер сменится северо-западным до 12 м/сек. Температура воздуха ночью опустится до +3 градусов, днем не превысит +8 градусов.

Читать также

НАВЕРХ