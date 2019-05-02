Зима близко? Синоптики рассказали, какая погода ожидается в пятницу

Дождевые и снеговые облака будут пересекать территорию страны и ночью, и днем, но общее количество осадков будет маленьким.

Температура воздуха ночью понизится до 0..+4 градусов. Скорость западного, юго-западного ветра в порывах местами будет достигать 12-17 м/сек.

Днем ветер сменит направление на северо-западное и в порывах его скорость составит 9-14 м/сек. Температура воздуха - от +7 до +12 градусов, на морском побережье - до +4..+6 градусов.