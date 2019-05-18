В Латвию пришла аномальная жара: потеплеет до +29 градусов

В связи с этим Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение.

Как свидетельствуют прогнозы, в ближайшие пять дней на большей части страны в послеобеденные часы ожидается сильная жара до +27..+29 градусов.

В Риге также вступило в силу предупреждение о жаре - столбик термометра может повыситься до отметки в +28 градусов.

Синоптики также предупреждают, что в лесах сохраняется высокая пожароопасность. Под влиянием жары во многих местах страны усилится засуха.

В первой половине дня в субботу местами в Земгале и Курземе ожидается кратковременный дождь. Более крупные дождевые облака могут образоваться в Курземе вечером, особенно в стороне Лиепаи, где возможны сильные грозовые ливни с градом и резкими порывами ветра.

Солнечнее всего в субботу будет в Видземе и Латгале. Будет дуть медленный до умеренного восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха составит +23..+27 градусов, на Курземском побережье Рижского залива потеплеет до +16..+19 градусов.

В субботу в Риге солнце будет сменяться облаками, осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер и после обеда столбик термометра поднимется до отметки в +27 градусов в тени.

На погодные условия влияет антициклон в северной части Европы и зона низкого давления в центральной Европе.