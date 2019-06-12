Смерчи и огромный град: прошедшая гроза была очень необычной для нашего региона

Гроза, обрушившаяся во вторник на Курземе и Видземе, и лишь по счастливой случайности обошедшая Ригу стороной, очень необычна для нашего региона. Обычно такие грозы образуются больше на юге, в США, где находится Долина торнадо, где такие грозовые системы появляются значительно чаще. У нас такие грозы фиксируются раз в несколько лет, заявил в интервью передаче "Rīta Panorāma" Латвийского телевидения синоптик Том Брицис, сообщает агентство LETA.
Брицис указал, что в один момент траектория грозы была очень угрожающей, однако перед Ригой она направилась в сторону Рижского залива, прошла мимо города в Видземе и дальше на юг, буквально сделав крюк вокруг Риги.
"По-английски такие грозовые системы называют supercell или "суперячейка", когда образовывается грозовая система, способная существовать длительное время".
Брицис указал, что это необычно, что такая буря просуществовала более суток, обычно грозы приходят и уходят, град в Латвии накрывает обычно один поселок, один луг, однако в этот раз пострадали несколько краев.
На Вентспилсском шоссе у Тукумса, скорее всего, бушевал смерч, там на протяжении километра сломаны деревья. Для такой грозовой системы смерчи характерны, рассказал Брицис.
Брицис также указал, что вечером в Юрмале на краю проселочной дороге со всеми корнями было обнаружено дерево. Человек, обходивший округу, не нашел место, где оно росло. Это означает,что его сюда принес смерч.
В Курземе люди сообщили, что во дворах перемещены очень тяжелые предметы - автомобильные прицепы.
Брицис считает, что такие грозы в ближайшие дни очень опасны.
Напомним, пройдя по центральной и северной части Курземе, вечером во вторник и в ночь на среду гроза пересекла большую часть Видземе.
Согласно сообщениям жителей, в западных районах Видземе выпал град диаметром до трех сантиметров. Ветер ломал и валил деревья, которые местами блокировали дороги, и повреждал электролинии.
Видземе затронули широкие и интенсивные ливни. Согласно оперативным данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, количество осадков в Алуксне достигло 29,8 мм, в Звейнеиекциемсе - 34,8 мм, в Зосены - 37,6 мм, в Приекуле - 49,4 мм.
Таким образом, за несколько часов местами вылилась более половины месячной нормы осадков.
Наибольшее количество осадков, во вторник зарегистрированное в Курземе - 18 мм в Вентспилсе и 20 мм в Стенде.
Напомним, в Курземе выпал град диаметром до пяти санетиметров, наибольше разрушения зафиксированы в Тукумсе и его округе, где, возможно, прошел смерч.
Гроза прошла мимо Риги по северной стороне. Всего в целом по стране зарегистрировано примерно 25 тысяч разрядов молний. Ранее гроза подобной интенсивности в Латвии была в августе 2017 года.
В среду утром гроза Латвию покинула. Осадков нет, светит солнце, местами - особенно на севере Курземе и на севере Видземе - небо покрывают низкие облака.
Дует слабый или умеренный восточный и северный ветер.
К пяти часам утра температура воздуха составляла от +13,6 градусов на Колке до +18,7 градусов в центре Риги и +18,8 градусов в Екабпилсе.