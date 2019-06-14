Солнечно и сухо: в субботу жара немного ослабеет

В субботу, 15 июня, ночью и утром во многих регионах Латвии небо будет облачным, местами возможен туман, но днем ожидается преимущественно солнечная погода.
По прогнозам синоптиков, в субботу не ожидается существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +10..+15 градусов, днем - +22..+26 градусов, на побережье - до +18..+22 градусов.
В Риге небо ночью затянется облаками, днем облачность рассеется, будет светить солнце.
Температура воздуха ночью понизится до +13..+14 градусов, максимальная температура днем ожидается от +19 градусов на севере города до +24 градусов на юге Риги.