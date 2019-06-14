Пт, 14.06.2019
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Солнечно и сухо: в субботу жара немного ослабеет

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В субботу, 15 июня, ночью и утром во многих регионах Латвии небо будет облачным, местами возможен туман, но днем ожидается преимущественно солнечная погода.

По прогнозам синоптиков, в субботу не ожидается существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +10..+15 градусов, днем - +22..+26 градусов, на побережье - до +18..+22 градусов.

В Риге небо ночью затянется облаками, днем облачность рассеется, будет светить солнце.

Температура воздуха ночью понизится до +13..+14 градусов, максимальная температура днем ожидается от +19 градусов на севере города до +24 градусов на юге Риги.

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