В воскресенье к жаре присоединится и интенсивное ультрафиолетовое излучение

Согласно предоставленной информации Национального управление океанических и атмосферных исследований США, количество озона над Латвией в воскресенье упадет до 315 единиц Добсона, в свою очередь в середине следующей недели, когда станет значительно прохладнее, оно поднимется до 375 единиц.

В субботу в Руцаве индекс ультрафиолетового излучения поднялся до 6,6 единиц, что соответствует высокому уровню, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Напомним, июнь и первая половина июля ежегодно - период с более высоким ультрафиолетовым излучением. В этом году оно немного ниже, чем в предыдущие годы, что может быть связано с низкой Солнечной активностью.

Несмотря на это, особенно стоит избегать солнца в середине дня с 12 до 15 часов. Загорать без защитного крема желательно лишь в утренние и вечерние часы. Загорать на жаре медики не рекомендуют, так как помимо солнечного, можно получить еще и тепловой удар.