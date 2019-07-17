В ближайшие дни настанет теплая и в основном солнечная погода

Только на востоке в четверг и пятницу еще будет ощущаться влияние циклона - небо будет преимущественно облачным, местами пройдет дождь.

В субботу и воскресенье погода на востоке страны также улучшится.

Начиная с четверга будет солнечно, воздух прогреется до +20..+24 градусов, к концу недели - до +27 градусов, но местами на побережье температура не превысит +17..+19 градусов.

Ночная температура составит до +9..+16 градусов.