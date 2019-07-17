Ср, 17.07.2019
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В ближайшие дни настанет теплая и в основном солнечная погода

ФОТО: Reuters/ScanPix

В ближайшие дни в Латвии ожидается более солнечная и теплая погода - в воскресенье температура воздуха может достичь +27 градусов, прогнозируют синоптики.

Только на востоке в четверг и пятницу еще будет ощущаться влияние циклона - небо будет преимущественно облачным, местами пройдет дождь.

В субботу и воскресенье погода на востоке страны также улучшится.

Начиная с четверга будет солнечно, воздух прогреется до +20..+24 градусов, к концу недели - до +27 градусов, но местами на побережье температура не превысит +17..+19 градусов.

Ночная температура составит до +9..+16 градусов.

В начале следующей недели в Латвии вероятны дожди и грозы. Согласно текущим прогнозам, конец июля также будет теплым и даже жарким.

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