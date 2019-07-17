В ближайшие дни настанет теплая и в основном солнечная погода

В ближайшие дни в Латвии ожидается более солнечная и теплая погода - в воскресенье температура воздуха может достичь +27 градусов, прогнозируют синоптики.
Только на востоке в четверг и пятницу еще будет ощущаться влияние циклона - небо будет преимущественно облачным, местами пройдет дождь.
В субботу и воскресенье погода на востоке страны также улучшится.
Начиная с четверга будет солнечно, воздух прогреется до +20..+24 градусов, к концу недели - до +27 градусов, но местами на побережье температура не превысит +17..+19 градусов.
Ночная температура составит до +9..+16 градусов.
В начале следующей недели в Латвии вероятны дожди и грозы. Согласно текущим прогнозам, конец июля также будет теплым и даже жарким.