Пт, 26.07.2019
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Синоптики обещают жаркую пятницу: объявлено желтое предупреждение

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В пятницу, 26 июля, в Латвии солнце будут сменять облака, местами ожидается кратковременный дождь, прогнозируют синоптики. 

При умеренном восточном, северо-восточном ветре температура воздуха поднимется до +23..+28 градусов. 

В Риге существенных осадков не ожидается, будет дуть умеренный северо-восточный ветер и воздух прогреется до +26..+27 градусов, в Юрмале - до +23 градусов. 

Погодные условия определяет южная часть антициклона. Атмосферное давление составляет 763-765 миллиметров ртутного столба на уровне моря.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в пятницу температура воздуха на большей части страны достигнет +27..+28 градусов, в воскресенье ожидается жара до +31 градуса. По всей стране, а также в Риге действует желтое предупреждение.

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