Синоптики обещают жаркую пятницу: объявлено желтое предупреждение

В Риге существенных осадков не ожидается, будет дуть умеренный северо-восточный ветер и воздух прогреется до +26..+27 градусов, в Юрмале - до +23 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в пятницу температура воздуха на большей части страны достигнет +27..+28 градусов, в воскресенье ожидается жара до +31 градуса. По всей стране, а также в Риге действует желтое предупреждение.