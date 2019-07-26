Синоптики обещают жаркую пятницу: объявлено желтое предупреждение

В пятницу, 26 июля, в Латвии солнце будут сменять облака, местами ожидается кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
При умеренном восточном, северо-восточном ветре температура воздуха поднимется до +23..+28 градусов.
В Риге существенных осадков не ожидается, будет дуть умеренный северо-восточный ветер и воздух прогреется до +26..+27 градусов, в Юрмале - до +23 градусов.
Погодные условия определяет южная часть антициклона. Атмосферное давление составляет 763-765 миллиметров ртутного столба на уровне моря.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в пятницу температура воздуха на большей части страны достигнет +27..+28 градусов, в воскресенье ожидается жара до +31 градуса. По всей стране, а также в Риге действует желтое предупреждение.