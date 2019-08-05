Синоптики: после холодной ночи день выдастся теплым и солнечным

Таким образом прогнозы возможных холодов не осуществились - ни в одном месте Латвии столбик термометра не опустился ниже отметки в 0 градусов.

Холодно было и в Руцаве, где в 5 часов температура воздуха составила +3,4 градуса, а в Зосени тем временем было +4,3 градуса. Согласно данным с остальных станций метеорологических наблюдений, температура воздуха ночью не опустилась ниже +5 градусов.

Теплее всего минувшей ночью было в Вентспилсе, где температура воздуха составила +13,7 градусов, а в 4 часа она поднялась до +14,1 градуса. Почти так же тепло было и в Колке, свидетельствуют данные центра метеорологии.

В первый день этой недели будет умеренно тепло, понедельник, 5 августа, пройдет без существенных осадков, несмотря на то, что в первой половине дня во многих местах небо будет затянуто облаками. К вечеру небо прояснится.

Утром в понедельник температура воздуха составляет от +10 до +15 градусов. В течение дня потеплеет до +17..+21 градуса. После обеда облака, начиная с запада, облака станут рассеиваться, вечером уже на всей территории страны будет солнечно. Будет дуть медленный западный ветер, который в отдельных районах Латвии будет немного порывистым.