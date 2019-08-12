Вода на пляжах Латвии - ниже +20 градусов

На большинстве пляжей температура воды утром в понедельник немного ниже +20 градусов, сообщает агентство LETA.
В большей части рек температура воды составляет +16..+19 градусов, в Лиелупе - около +20 градусов. В больших озерах вода прогрелась до +18..+19 градусов.
В море температура воды составляет от +16 до +19 градусов.
Уровень воды в реках немного отличается. На этой неделе не ожидается значительных изменений ни уровня воды, ни температуры. Из-за локальных ливней возможно повышение воды в отдельных маленьких реках.