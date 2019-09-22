В понедельник начинается астрономическая осень. Она принесет заморозки

В понедельник, 23 сентября, в Латвию придет астрономическая осень - в 10.50 наступит осеннее равноденствие, и произойдет смена времен года.

В ночь на понедельник в Латвии будет малооблачно и безветренно, поэтому температура воздуха значительно понизится, опустившись на рассвете до +1..-4 градусов, и лишь местами, в основном на Курземском побережье, будет немного выше. Во многих местах, в основном возле воды, образуется туман.

В понедельник ожидается довольно солнечная погода, без осадков. Сохранится слабый ветер, а температура воздуха составит +8..+13 градусов.

В последующие дни вероятность осадков будет низкой. Температура воздуха в течение недели может немного повыситься.

Метеорологическая осень, когда среднесуточная температура воздуха опустилась ниже +15 градусов, в этом году наступила примерно на десять дней раньше астрономической.

В прошлом году метеорологическая осень в Латвии началась 13 сентября и закончилась 23 ноября, когда среднесуточная температура воздуха опустилась ниже нуля. Тем не менее еще 21 сентября была зарегистрирована температура +30 градусов, а 18 октября - +20 градусов.