Прохладно и облачно: синоптики рассказали о погоде на среду

В среду, 25 сентября, в Латвии не ожидается существенных погодных изменений, прогнозируют синоптики.
Небо будет частично затянуто тучами, местами, главным образом на юге страны, возможен небольшой дождь.
Температура воздуха ночью понизится до +1 .. + 6 градусов, местами на востоке Латвии - до -2 градусов.
Максимальная температура воздуха днем составит + 9 .. + 15 градусов.
Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер.
В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью понизится до +4 .. + 6 градусов, а во второй половине дня составит +13 градусов.