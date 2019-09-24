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Прохладно и облачно: синоптики рассказали о погоде на среду

Иллюстративное фото.

ФОТО: Artūrs Arājs/LETA

В среду, 25 сентября, в Латвии не ожидается существенных погодных изменений, прогнозируют синоптики.

Небо будет частично затянуто тучами, местами,  главным образом на юге страны, возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью понизится до +1 .. + 6 градусов, местами на востоке Латвии - до -2 градусов.

Максимальная температура воздуха днем составит + 9 .. + 15 градусов.

Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью понизится до +4 .. + 6 градусов, а во второй половине дня составит +13 градусов.

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