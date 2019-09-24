Прохладно и облачно: синоптики рассказали о погоде на среду

Небо будет частично затянуто тучами, местами, главным образом на юге страны, возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью понизится до +1 .. + 6 градусов, местами на востоке Латвии - до -2 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью понизится до +4 .. + 6 градусов, а во второй половине дня составит +13 градусов.