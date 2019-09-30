В первый день октября усилится ветер, возможны дожди

В первый день октября в Латвии западный ветер усилится в порывах до 14-19 метров в секунду, местами на побережье до 22 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Ночью и утром пройдет кратковременный дождь, днем дожди ожидаются только местами.
Температура воздуха на рассвете составит +6..+11 градусов, во второй половине дня +11..+14 градусов.
В Риге ожидается небольшая облачность, возможен кратковременный дождь. Днем скорость ветра в порывах усилится до 16 метров в секунду. Температура воздуха утром составит +7..+9 градусов, днем потеплеет до +13.