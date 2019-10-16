В четверг в Латвию придут дожди

Будет дуть слабый или умеренный западный и южный ветер, на южном побережье Курземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду.

В Риге местами ожидаются дождь и слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью достигнет +15 градусов, но с утра и днем будет прохладнее - всего +12..+14 градусов.