В четверг в Латвию придут дожди

В ночь на четверг Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, поэтому на большей части территории страны ожидается дождь, местами - ливни, сообщает агентство LETA.
Днем осадки продолжатся, ожидается облачная погода.
Будет дуть слабый или умеренный западный и южный ветер, на южном побережье Курземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду.
Температура воздуха ночью и днем составит +9..+15 градусов.
В Риге местами ожидаются дождь и слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью достигнет +15 градусов, но с утра и днем будет прохладнее - всего +12..+14 градусов.