Дымка, солнце и морось: синоптики сделали прогноз на воскресенье

В воскресенье, 17 ноября, в Латвии местами выглянет солнце, самый светлый день ожидается в Курземе, прогнозируют синоптики.
В некоторых местах в Видземе, Латгале и Селии может образоваться дымка, ожидается моросящий дождь. Вечером во многих местах может образоваться туман.
Будет дуть медленный южный ветер. Максимальная температура воздуха составит +8..+11 градусов.
В Риге существенных осадков не ожидается, будет дуть медленный южный ветер и температура воздуха составит около +10 градусов.
Погодные условия определяет западная часть антициклона. Атмосферное давление составляет 764-767 миллиметров ртутного столба на уровне моря.