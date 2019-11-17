Вс, 17.11.2019
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Дымка, солнце и морось: синоптики сделали прогноз на воскресенье

Туман. Иллюстративное фото.

ФОТО: Una Kupruka/LETA

В воскресенье, 17 ноября, в Латвии местами выглянет солнце, самый светлый день ожидается в Курземе, прогнозируют синоптики. 

В некоторых местах в Видземе, Латгале и Селии может образоваться дымка, ожидается моросящий дождь. Вечером во многих местах может образоваться туман. 

Будет дуть медленный южный ветер. Максимальная температура воздуха составит +8..+11 градусов. 

В Риге существенных осадков не ожидается, будет дуть медленный южный ветер и температура воздуха составит около +10 градусов.

Погодные условия определяет западная часть антициклона. Атмосферное давление составляет 764-767 миллиметров ртутного столба на уровне моря.  

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