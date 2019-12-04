2019 год может стать самым теплым в истории метеонаблюдений в Латвии

По прогнозам ВМО, 2019 год, скорее всего, станет вторым или третьим самым теплым в истории метеонаблюдений.

По данным ВМО, с января по октябрь этого года средняя температура воздуха в мире была на 1,1 градуса выше средней температуры доиндустриального периода.

Концентрация углекислого газа в атмосфере в 2018 году достигла рекордного уровня - 407,8 частей на миллион, а в 2019 году продолжает расти.

Арктические льды к октябрю достигли наименьшего объема с начала спутниковых наблюдений, все чаще наблюдаются волны сильной жары. С января по июнь этого года зарегистрировано перемещение более десяти миллионов человек из-за экстремальных погодных условий, например, тропических циклонов.

В Латвии средняя температура воздуха в январе-ноябре этого года составляла +8,7 градуса, таким образом, этот год пока является самым теплым в истории метеонаблюдений с 1924 года. С учетом прогнозов на декабрь велика вероятность, что он станет самым теплым или вторым самым теплым после 2015 года.

В 2015 году среднегодовая температура воздуха в Латвии составила +7,8 градуса, а с января по ноябрь средняя температура составляла +8,3 градуса - на 0,4 градуса ниже, чем в этом году.