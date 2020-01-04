Сб, 4.01.2020
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В Курземе существенно усилился ветер. Объявлено оранжевое предупреждение

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу утром, 4 января, в Курземе существенно усилился западный ветер, в Лиепайском порту скорость его порывов достигла 26 метров в секунду, свидетельствуют данные метеорологических станций.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии ранее объявил в Курземе оранжевое предупреждение об ожидаемом на побережье сильном ветре.

Самый сильный ветер, согласно прогнозу, в Курземе ожидается до 11 часов.

В других районах страны в первой половине дня скорость порывов западного, юго-западного ветра составит до 14-19 метров в секунду.

В целом в субботу в Латвии выглянет солнце, временами ожидается дождь, снег и град, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха по стране составит +2..+5 градусов.

В Риге временами ожидаются осадки, которые будут чередоваться с прояснением неба.

Во второй половине дня порывистый западный, юго-западный ветер ослабнет, температура воздуха не превысит +4 градусов.

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