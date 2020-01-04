В Курземе существенно усилился ветер. Объявлено оранжевое предупреждение

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии ранее объявил в Курземе оранжевое предупреждение об ожидаемом на побережье сильном ветре.

Самый сильный ветер, согласно прогнозу, в Курземе ожидается до 11 часов.

Rīt no rīta un dienas pirmajā pusē gaidāms stiprs rietumu, dienvidrietumu vējš - piekrastes teritorijās tas pastiprināsies brāzmās līdz 20-23 m/s, bet jūras piekrastē arī līdz 25 m/s ⚠️ @ugunsdzeseji pic.twitter.com/6SMN9m2SDA — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) 3 января 2020 г.

В других районах страны в первой половине дня скорость порывов западного, юго-западного ветра составит до 14-19 метров в секунду.

В целом в субботу в Латвии выглянет солнце, временами ожидается дождь, снег и град, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха по стране составит +2..+5 градусов.

В Риге временами ожидаются осадки, которые будут чередоваться с прояснением неба.