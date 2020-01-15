Ср, 15.01.2020
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Среда будет рекордно теплой, но ветреной

Иллюстративное фото

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В среду температура воздуха в Латвии достигнет +6..+9 градусов, на градус прохладнее будет в восточных районах страны, сообщает агентство LETA.

Теплее всего будет вечером. Местами будут побиты рекорды тепла 15 января, а ночью - и рекорды 16 января.

Ожидается преимущественно пасмурная погода, местами - особенно в Курземе и Видземе - ожидается дождь.

Порывы южного, юого-западного ветра достигнут скорости 12-17 метров в секунду, на побережье - 21 метра в секунду.

В Риге периодически возможен дождь, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду, а температура воздуха составит +8 градусов.

Погодные условия устанавливает юго-восточный край циклона.

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