Погода на субботу: солнце будет чередоваться с облаками

В субботу, 4 апреля, в Латвии солнце будет чередоваться с облаками и во многих районах, особенно в юго-восточной части страны, ожидаются кратковременные осадки, в основном - снег и град, прогнозируют синоптики.
Скорость порывов западного ветра составит до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +5..+9 градусов.
В Риге солнце временами будет прятаться за облаками, возможны кратковременные осадки.
Во второй половине дня скорость порывов западного ветра будет составлять до 13 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +8 градусов.