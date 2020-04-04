Сб, 4.04.2020
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Погода на субботу: солнце будет чередоваться с облаками

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 4 апреля, в Латвии солнце будет чередоваться с облаками и во многих районах, особенно в юго-восточной части страны, ожидаются кратковременные осадки, в основном - снег и град, прогнозируют синоптики.

Скорость порывов западного ветра составит до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +5..+9 градусов.

В Риге солнце временами будет прятаться за облаками, возможны кратковременные осадки.

Во второй половине дня скорость порывов западного ветра будет составлять до 13 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +8 градусов.

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