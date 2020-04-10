Возможен даже снег! Стало известно, какую погоду ждать на Пасху

В субботу будет в основном солнечно. Ночью температура опустится до -5 градусов, днем воздух прогреется до +6..+11.

В воскресенье утром и днем ожидается дождь, местами мокрый снег.

Усилится юго-западный ветер, который в понедельник перейдет в северо-западный и принесет похолодание.

Во вторник, 14 апреля, скорость северо-западного ветра в порывах составит 15-22 метра в секунду. Будет не теплее +2..+7 градусов, местами пойдет снег.

Начиная со среды станет теплее, и во второй половине дня столбик термометра может повышаться до +20 градусов.