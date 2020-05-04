Ловим тепло за хвост! Эта неделя будет солнечной, но это ненадолго

Самая низкая температура на этой неделе возможна в ночь на пятницу, когда прогнозируется -2..+3 градуса.

В первой половине недели, а затем в выходные дневная температура может приблизиться к отметке +20 градусов.

Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System, в понедельник, 11 мая, Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, ожидается дождь, переходящий в снег.

На следующей неделе почти каждой ночью возможны заморозки, представляющие угрозу для растений.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает о высокой пожароопасности в южной части Латвии, а также в Риге и ее окрестностях.