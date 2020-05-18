На этой неделе ожидаются заморозки

На этой неделе в Латвии продолжатся заморозки, часто будет светить солнце, но ожидаются также порывистый ветер и осадки, прогнозируют синоптики.
Минимальная температура по ночам составит -1..+4 градуса, на побережье до +7 градусов, днем воздух прогреется до +9..+15 градусов.
Начиная с конца недели температура начнет повышаться и на будущей неделе может достичь +20 градусов и выше.
Облака с дождем и градом будут чаще образовываться в восточных районах, а более сухая и солнечная погода сохранится на побережье.
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