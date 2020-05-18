На этой неделе ожидаются заморозки

Минимальная температура по ночам составит -1..+4 градуса, на побережье до +7 градусов, днем воздух прогреется до +9..+15 градусов.

Начиная с конца недели температура начнет повышаться и на будущей неделе может достичь +20 градусов и выше.

Облака с дождем и градом будут чаще образовываться в восточных районах, а более сухая и солнечная погода сохранится на побережье.