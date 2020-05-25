Во вторник вернется тепло: воздух прогреется до +21 градуса

Более прохладная погода сохранится на побережье, где местами температура воздуха не поднимется выше +13 градусов.

Местами, особенно на юго-востоке страны, возможен кратковременный дождь.

В ночь на вторник ожидается слабый ветер, возможен туман, а температура воздуха опустится до +3..+9 градусов. На побережье Курземе туман возможен и днем.

В Риге во вторник будет сухая и солнечная погода, слабый ветер сменится умеренным северным, северо-западным ветром.

Минимальная температура воздуха ночью составит +8 градусов, в пригородах - +4..+7 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +14 градусов на морском побережье и до +19 градусов на юге города.

Галерея: Весна в Ботаническом саду