Разгул природы в Латвии: тропическая влажность, пострадавшие от молний деревья и крупный град

Фотографиями созданных природой "чудес" в Facebook поделился модератор новостей погоды Латвийского телевидения Том Брицис.

Вечером в воскресенье, 7 июня, гроза принесла большой град в волости Эргемес Валкского края.

Svētdienas (7. jūnija) vakarā negaiss atnesis lielu krusu Valkas novada Ērģemes pagastā. Foto: Laura Buile Posted by Toms Bricis LTV Laika ziņas on Sunday, June 7, 2020

В свою очередь утром в понедельник, 8 июня, в Яунцоде под Бауской молния ударила в березу. Кроме того, молния ударила в дерево в волости Страздес Талсинского края.

Šorīt (8. jūnijs) ap plkst. 6 Bauskas pusē, Jauncodē zibens iespēris bērzā. Tāpat zibens iespēris kokā Talsu novada... Posted by Toms Bricis LTV Laika ziņas on Sunday, June 7, 2020

Напомним, в понедельник в восточных и центральных регионах страны ожидается духота - в условиях высокой влажности воздух прогреется до +25..+30 градусов, предупреждают синоптики.

Намного прохладнее будет на западе страны. В Лиепае и Вентспилсе сохранится облачность, а температура воздуха, возможно, не превысит +13 градусов.

Сильная гроза наиболее вероятна во второй половине дня и вечером в Земгале и Видземе, в том числе в Риге. Грозовые ливни могут затопить улицы и самые низкие места, возможен град и сильные порывы ветра.

Европейский экспериментальный центр прогнозирования бурь ("Estofex") предупреждает, что размер градин может составить несколько сантиметров.

В Риге во второй половине дня и вечером возможна гроза с сильным дождем, ветром и градом. Температура воздуха днем повысится до +27 градусов, а после грозы резко упадет.