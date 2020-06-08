Разгул природы в Латвии: тропическая влажность, пострадавшие от молний деревья и крупный град

В конце прошлой недели местами по стране прошли сильные грозы с крупным градом. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил желтое предупреждение о грозах в центральной и восточной частях страны в воскресенье, 7 июня, и понедельник, 8 июня, а также о жаре в восточных районах.
Фотографиями созданных природой "чудес" в Facebook поделился модератор новостей погоды Латвийского телевидения Том Брицис.
Вечером в воскресенье, 7 июня, гроза принесла большой град в волости Эргемес Валкского края.
Svētdienas (7. jūnija) vakarā negaiss atnesis lielu krusu Valkas novada Ērģemes pagastā. Foto: Laura BuilePosted by Toms Bricis LTV Laika ziņas on Sunday, June 7, 2020
В свою очередь утром в понедельник, 8 июня, в Яунцоде под Бауской молния ударила в березу. Кроме того, молния ударила в дерево в волости Страздес Талсинского края.
Šorīt (8. jūnijs) ap plkst. 6 Bauskas pusē, Jauncodē zibens iespēris bērzā. Tāpat zibens iespēris kokā Talsu novada...Posted by Toms Bricis LTV Laika ziņas on Sunday, June 7, 2020
Напомним, в понедельник в восточных и центральных регионах страны ожидается духота - в условиях высокой влажности воздух прогреется до +25..+30 градусов, предупреждают синоптики.
Намного прохладнее будет на западе страны. В Лиепае и Вентспилсе сохранится облачность, а температура воздуха, возможно, не превысит +13 градусов.
Сильная гроза наиболее вероятна во второй половине дня и вечером в Земгале и Видземе, в том числе в Риге. Грозовые ливни могут затопить улицы и самые низкие места, возможен град и сильные порывы ветра.
Европейский экспериментальный центр прогнозирования бурь ("Estofex") предупреждает, что размер градин может составить несколько сантиметров.
В Риге во второй половине дня и вечером возможна гроза с сильным дождем, ветром и градом. Температура воздуха днем повысится до +27 градусов, а после грозы резко упадет.
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