Синоптики предупреждают о сильной жаре и грозе с бурей и огромным градом

В понедельник в восточной и центральной частях Латвии в условиях повышенной влажности воздух прогреется до +25...+30 градусов, сообщает агентство LETA.
Куда более прохладная погода сохранится в Западной Латвии. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха, возможно, не превысит +13 градусов.
Наибольший риск грозы будет во второй половине дня и вечером в Земгале и Видземе, в том числе и в Риге. Гроза местами принесет очень сильный дождь, который может затопить улицы и низины, возможен огромный град и буря.
Согласно данным Европейского экспериментального центра прогнозирования бурь, сильнейшей угрозой во время грозы в этот раз будут градины размером несколько сантиметров.
Ожидается относительно слабый ветер, в Восточной Латвии - умеренный ветер, на побережье Курземе - порывистый северный ветер.
Ригу во второй половине дня и вечером может коснуться гроза с сильным дождем, разрушительным ветром и градом. Температура воздуха, возможно, достигнет +27 градусов, гроза приведет к смене направления ветра на северное и резкому похолоданию.
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