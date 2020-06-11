Чт, 11.06.2020
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И снова дожди и грозы. Прогноз погоды на четверг

ФОТО: Pexels

В четверг во многих регионах Латвии возможны дожди и грозы, самые сильные грозы ожидаются во второй половине дня и вечером в Земгале и Латгале, прогнозируют синоптики.

На солнце воздух прогреется до +18..+26 градусов, на юго-востоке страны ожидается до +27..+30 градусов. Будет дуть слабый и умеренный северо-восточный ветер. 

В Риге в четверг возможны кратковременные дожди и гроза. Температура воздуха составит от +18 градусов у моря до +26 градусов на востоке и юге столицы. 

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