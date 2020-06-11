И снова дожди и грозы. Прогноз погоды на четверг

На солнце воздух прогреется до +18..+26 градусов, на юго-востоке страны ожидается до +27..+30 градусов. Будет дуть слабый и умеренный северо-восточный ветер.

В Риге в четверг возможны кратковременные дожди и гроза. Температура воздуха составит от +18 градусов у моря до +26 градусов на востоке и юге столицы.