До +30! Прогноз погоды на среду

Ожидается небольшая облачность, на востоке и в центральных регионах страны возможны кратковременный дождь и грозы.

В ночь на среду температура воздуха составит +10..+17 градусов, местами может образоваться туман.

В Риге в среду ожидается солнечная погода, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью составит около +16 градусов, в пригородах - +11..+15 градусов, днем воздух прогреется до +26 градусов, у моря - до +21 градуса.