В Янов день станет еще жарче. Какой будет следующая неделя?

На будущей неделе погодные условия в Латвии будет определять антициклон, что означает солнечную и в основном сухую погоду. Снова ожидается жара до +30 градусов, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
В начале недели будет более облачно, местами пройдут дожди, возможны грозы. В день Лиго, 23 июня, воздух прогреется до +21..+27 градусов, в Янов день станет еще жарче. В ночь с 23 на 24 июня температура опустится до +10..+15 градусов.
После праздников станет жарко, +25..+30 градусов. Более облачной и прохладной погоды можно ожидать начиная с 29 июня.
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