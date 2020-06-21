В Янов день станет еще жарче. Какой будет следующая неделя?

В начале недели будет более облачно, местами пройдут дожди, возможны грозы. В день Лиго, 23 июня, воздух прогреется до +21..+27 градусов, в Янов день станет еще жарче. В ночь с 23 на 24 июня температура опустится до +10..+15 градусов.