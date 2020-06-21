Вс, 21.06.2020
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • В Янов день станет еще жарче. Какой будет следующая неделя?

В Янов день станет еще жарче. Какой будет следующая неделя?

Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

На будущей неделе погодные условия в Латвии будет определять антициклон, что означает солнечную и в основном сухую погоду. Снова ожидается жара до +30 градусов, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

В начале недели будет более облачно, местами пройдут дожди, возможны грозы. В день Лиго, 23 июня, воздух прогреется до +21..+27 градусов, в Янов день станет еще жарче. В ночь с 23 на 24 июня температура опустится до +10..+15 градусов.

После праздников станет жарко, +25..+30 градусов. Более облачной и прохладной погоды можно ожидать начиная с 29 июня.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Читать также

НАВЕРХ