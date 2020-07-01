Ср, 1.07.2020
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В первый день июля по всей стране пройдут дожди, возможны и грозы

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В среду по всей Латвии ожидаются дожди, местами также грозы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Погоду будет определять циклон, поэтому небо прояснится только временами. Скорость юго-западного ветра в порывах составит 15 метров в секунду, на побережье - до 20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха - от +17 до +22 градусов.

В Риге утром ожидается кратковременный дождь, температура воздуха составит +15, +16 градусов, во второй половине дня - до +19 градусов.

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