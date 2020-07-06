Прогноз погоды на неделю: дожди с грозами и никакой жары

Днем температура воздуха не будет подниматься выше +18...+20 градусов, а по ночам она может падать ниже отметки +10 градусов. Ожидаются частые дожди, а во второй половине недели - грозы.

В первой половине недели ожидается переменная облачность. Во второй половине дня в понедельник осадки прогнозируются только в Латгале, однако во вторник кратковременный дождь пройдет и в других районах страны.

Пока центр определяющего погодные условия циклона будет находиться над Скандинавией, будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, в прибрежных районах он будет умеренно сильным. В понедельник в Курземе и на севере Видземе скорость порывов ветра будет достигать 15-19 м/с.

Понедельник станет не только самым ветреным, но и самым теплым днем этой недели - ночью температура составит +13...+18 градусов, местами на востоке температура воздуха не опустится ниже +20 градусов, а днем воздух прогреется до +17...+21 градуса.

В ночь на вторник ожидается похолодание, после чего днем температура не будет превышать +15...+20 градусов, а ночью - +10...+15 градусов.

В середине недели количество облаков увеличится, а солнце будет выглядывать реже. В среду Латвию пересечет обширная зона осадков - дождь ожидается на большей части территории страны.

Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга, который в четверг еще поутихнет и останется слабым до конца недели.

По нынешним прогнозам, в пятницу возможна гроза, а на выходных - обильные дожди. Ночь на субботу может стать самой прохладной, предположительно температура воздуха опустится до +9...+13 градусов, а днем температура не поднимется выше +15...+20 градусов.