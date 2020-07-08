Сильный ветер, грозы и трехметровые волны. Прогноз погоды на конец недели

Пока что прогнозы о циклоне различны - он может быстро развиться в море, его центр возможен и в странах Балтии. Согласно последнему прогнозу Global Forecast System, в субботу в Латвии юго-западный, а затем и западный ветер усилится до 14-19 метров в секунду, но местами на побережье Курземе и Северного Видземе его порывы могут превышать скорость 20 метров в секунду.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, порывы сильнее 20 метров в секунду возможны по всей Латвии, в свою очередь на островах Эстонии скорость ветра может превысить даже 30 метров в секунду.

Высота волн как в открытом море, так и в Рижском заливе в среду может составить три метра, а уровень воды на побережье Видземе повысится примерно на полметра.

По прогнозам, ветер стихнет в ночь на воскресенье.

В конце недели периодически ожидаются дожди, местами - грозы. Температура воздуха сильно не изменится.

На следующей неделе постепенно потеплеет, и во второй половине недели температура воздуха может достичь отметки в +25 градусов.