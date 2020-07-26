Вс, 26.07.2020
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Погода на любой вкус. Синоптики сделали прогноз на ближайшие две недели

Иллюстративное фото

ФОТО: Mahir Uysal/Unsplash

Согласно последним прогнозам синоптиков, в ближайшие две недели погодные условия в Латвии часто будут устанавливать циклоны, сообщает агентство LETA.

В связи с этим сохранится переменчивая погода, пройдут дожди, которые преимущественно будут кратковременными, местами ожидаются и ливни с грозами, возможен сильный ветер.

Впрочем, ожидаются и сухие солнечные дни со слабым ветром.

По ночам температура воздуха преимущественно не будет опускаться ниже +10 градусов, а в солнечные дни возможно потепление до +20..+28 градусов. В свою очередь в самые прохладные дни столбик термометра будет держаться ниже отметки в +20 градусов.

На следующей неделе самые теплые дни будут в ее начале.

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