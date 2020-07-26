Погода на любой вкус. Синоптики сделали прогноз на ближайшие две недели

В связи с этим сохранится переменчивая погода, пройдут дожди, которые преимущественно будут кратковременными, местами ожидаются и ливни с грозами, возможен сильный ветер.

Впрочем, ожидаются и сухие солнечные дни со слабым ветром.

По ночам температура воздуха преимущественно не будет опускаться ниже +10 градусов, а в солнечные дни возможно потепление до +20..+28 градусов. В свою очередь в самые прохладные дни столбик термометра будет держаться ниже отметки в +20 градусов.

На следующей неделе самые теплые дни будут в ее начале.