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Следующая неделя начнется с дождей, но затем придет жара до +29 градусов

Девушки в фонтане возле Дома конгрессов в Риге

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В первой половине следующей недели в Латвии ожидается дождь, а в конце - преимущественно солнечная и жаркая погода, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков.

С понедельника до утра среды во многих районах ожидаются дожди, местами - сильные. Максимальная температура воздуха составит +18..+24 градуса, а в юго-восточных районах в начале недели температура составит до +26 градусов.

Начиная со среды ожидается преимущественно солнечная погода, возможен локальный дождь. Ночью и в утренние часы местами образуется туман.

Под воздействием антициклона до середины месяца ожидается слабый ветер или безветрие. Температура воздуха ночью преимущественно будет держаться выше +10 градусов, а во второй половине дня будет достигать +24..+29 градусов.

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