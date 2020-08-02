Следующая неделя начнется с дождей, но затем придет жара до +29 градусов

С понедельника до утра среды во многих районах ожидаются дожди, местами - сильные. Максимальная температура воздуха составит +18..+24 градуса, а в юго-восточных районах в начале недели температура составит до +26 градусов.

Начиная со среды ожидается преимущественно солнечная погода, возможен локальный дождь. Ночью и в утренние часы местами образуется туман.

Под воздействием антициклона до середины месяца ожидается слабый ветер или безветрие. Температура воздуха ночью преимущественно будет держаться выше +10 градусов, а во второй половине дня будет достигать +24..+29 градусов.