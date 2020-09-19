Ночью в Латвии похолодает до +1 градуса

Под чистым небом и при отсутствии ветра во многих районах ожидаются заморозки и образование тумана.

ФОТО: meteo.lv

В воскресенье в Латвии будет небольшое и переменное количество облаков, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, главным образом с запада. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +13...+18 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без осадков и со слабым ветром. Температура воздуха ночью в столице составит около +10 градусов, а во второй половине дня в воскресенье - до +16 градусов.