Вт, 6.10.2020
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Во вторник местами возможны дожди

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Во вторник утром, 6 октября, на западе и в центральных регионах страны ожидается южный ветер порывами до 15-20 метров в секунду, в течение дня ветер постепенно стихнет, прогнозируют синоптики.

Местами возможны небольшие дожди, облачность уменьшится, выглянет солнце.

Максимальная температура воздуха составит +15..+18 градусов.

В Риге возможен кратковременный дождь и ветер до 16 метров в секунду, а температура составит до +18 градусов.

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