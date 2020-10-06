Во вторник местами возможны дожди

Во вторник утром, 6 октября, на западе и в центральных регионах страны ожидается южный ветер порывами до 15-20 метров в секунду, в течение дня ветер постепенно стихнет, прогнозируют синоптики.
Местами возможны небольшие дожди, облачность уменьшится, выглянет солнце.
Максимальная температура воздуха составит +15..+18 градусов.
В Риге возможен кратковременный дождь и ветер до 16 метров в секунду, а температура составит до +18 градусов.
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