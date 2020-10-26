Теплее нормы: прогноз синоптиков на эту неделю

Солнце будет появляться лишь ненадолго, временами ожидается дождь - небольшой и кратковременный. Более сильные осадки прогнозируются в ночь на среду.

Ветер умеренный, в основном с юга.

Во вторник ночная температура не опустится ниже +7..+12 градусов, днем будет +11..+14. В течение недели немного похолодает, но не ниже +10.

В соответствии с прогнозами, все месяцы до весны 2021 года средняя температура ожидается выше нормы.