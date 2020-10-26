Теплее нормы: прогноз синоптиков на эту неделю

На этой неделе температура воздуха в Латвии будет на несколько градусов выше среднего показателя конца октября, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Солнце будет появляться лишь ненадолго, временами ожидается дождь - небольшой и кратковременный. Более сильные осадки прогнозируются в ночь на среду.
Ветер умеренный, в основном с юга.
Во вторник ночная температура не опустится ниже +7..+12 градусов, днем будет +11..+14. В течение недели немного похолодает, но не ниже +10.
В соответствии с прогнозами, все месяцы до весны 2021 года средняя температура ожидается выше нормы.
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