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Теплая осень продолжается. Прогнозы синоптиков на первую неделю ноября

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

На следующей неделе в Латвии температура воздуха сохранится выше нуля, во вторник она достигнет +14 градусов, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

В начале недели временами ожидаются небольшие дожди и порывистый южный ветер. Во вторник ночью в Курземе, а днем и в центральной части Латвии столбик термометра поднимется до +14 градусов.

Со среды ожидается небольшое похолодание. Во второй половине недели будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, осадков будет мало.

Минимальная температура воздуха ночью и в утренние часы на большей части территории страны составит 0..+7 градусов, местами на побережье - до +10 градусов. В середине дня температура будет составлять +6..+11 градусов.

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