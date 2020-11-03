О погоде на вторник: синоптики обещают очередной теплый день

Во многих районах ожидается дождь и дымка. Температура воздуха составит +10..+14 градусов, в Латгале и на востоке Видземе - +7..+10 градусов.

Слабый или умеренный южный ветер перейдет в западный, юго-западный. На побережье скорость его порывов будет достигать 16 м/с.

В Риге пройдет небольшой дождь, во второй половине дня небо прояснится, будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +13 или даже +14 градусов.