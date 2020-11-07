В субботу в Латвии будут побиты рекорды тепла

Максимальная температура воздуха в субботу, 7 ноября, в Латвии ожидается от +8 градусов местами в восточных районах до +13 на западе и в центре страны, прогнозируют синоптики.
+13 градусов 13 ноября 1934 года - это самая высокая температура, зарегистрированная в Латвии в этот день.
В пятницу на восьми метеостанциях был побит рекорд тепла для 6 ноября. Максимальная температура воздуха составила от +10,5 градусов в Алуксне до +13,9 в Риге.
В субботу местами ожидается моросящий дождь. Ветер умеренный с запада, юго-запада, на побережье порывами до 14 метров в секунду.
В Риге, возможно, выглянет солнце, воздух прогреется до +12, +13 градусов.