В субботу в Латвии будут побиты рекорды тепла

+13 градусов 13 ноября 1934 года - это самая высокая температура, зарегистрированная в Латвии в этот день.

В пятницу на восьми метеостанциях был побит рекорд тепла для 6 ноября. Максимальная температура воздуха составила от +10,5 градусов в Алуксне до +13,9 в Риге.

В субботу местами ожидается моросящий дождь. Ветер умеренный с запада, юго-запада, на побережье порывами до 14 метров в секунду.