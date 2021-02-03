Ср, 3.02.2021
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Синоптики предупреждают о сильных морозах в ближайшую неделю

Зимний день. Птицы на Кенгарагском променаде ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В конце этой недели и на следующей неделе в Латвии ожидается холодная погода, сообщает агентство LETA.

На востоке страны по ночам столбики термометров могут опуститься ниже -15 градусов, местами ниже -20 градусов. Дневная температура во многих регионах также не превысит -10 градусов.

Над морем будут образовываться облака со снегом, поэтому местами в Курземе и центральных регионах страны возможны сильные снегопады. На большей части территории страны осадков будет мало.

Латвийская служба окружающей среды, геологии и метеорологии напоминает, что выходить на лед очень опасно, так как тяжело оценить состояние льда под снежным покровом - и в сильный мороз он может быть тонким.

Галерея: Зима в Риге

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