Завтра в Латвии возможен снег

Ночью ожидается частичная облачность, будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, на побережье его порывы будут достигать скорости 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит +1...+5 градусов.

Днем синоптики обещают переменную облачность, однако местами пройдут дожди, а вечером возможен и мокрый снег. Будет доминировать умеренный юго-западный, западный ветер, в западных и центральных районах он порывами может достичь скорости 15-16 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +5...+10 градусов.

В Риге ночью ожидается частичная облачность, без осадков. Будет доминировать умеренный юго-западный, южный ветер, а воздух остынет до +4...+5 градусов.