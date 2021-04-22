В четверг в Латвии возможны кратковременные дожди, а вечером - даже снег

По прогнозам синоптиков, в четверг в Латвии ожидается переменная облачность, однако по всей стране местами пройдут дожди, а вечером возможен мокрый снег.

В первой половине дня дождь возможно в юго-восточных районах страны, в свою очередь во второй половине дня осадки возможны и на побережье Курземе. Во второй половине дня зона осадков может охватить уже большую часть территории страны.

Будет доминировать юго-западный, южный ветер, в западных и центральных районах порывами до 15-16 метров в секунду. Температура воздуха составит +5...+10 градусов.