Ветер набирает силу - в Риге порывы достигают уже 22 м/с

Порывы до 19 м/с зарегистрированы в Айнажи и Бауске.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, к 13 часам количество осадков в центре столицы составляло 11 миллиметров. Больше всего осадков по стране зарегистрировано в Скривери и Бауске - 44 и 51 миллиметр соответственно.

Галерея: Ветер у Даугавгривского мола

В центральной и восточной частях страны продолжается дождь и мокрый снег, местами - главным образом в Курземе - образовался небольшой снежный покров. Температура воздуха составляет от 0 до +6 градусов, в Курземе - до +8 градусов.

Напомним, на побережье Рижского залива, в том числе в столице, объявлено желтое предупреждение об усилении ветра до 20-24 м/с. Оно в силе до десяти часов вечера.