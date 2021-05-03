Пн, 3.05.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Ветер набирает силу - в Риге порывы достигают уже 22 м/с

ФОТО: Unsplash

В понедельник к 13 часам порывы северного ветра в Риге достигли 19 метров в секунду (м/с) в центре города, 21 м/с в Даугавгриве и 22 м/с на Кундзиньсале, сообщает агентство LETA.

Порывы до 19 м/с зарегистрированы в Айнажи и Бауске.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, к 13 часам количество осадков в центре столицы составляло 11 миллиметров. Больше всего осадков по стране зарегистрировано в Скривери и Бауске - 44 и 51 миллиметр соответственно.

Галерея: Ветер у Даугавгривского мола

В центральной и восточной частях страны продолжается дождь и мокрый снег, местами - главным образом в Курземе - образовался небольшой снежный покров. Температура воздуха составляет от 0 до +6 градусов, в Курземе - до +8 градусов.

Напомним, на побережье Рижского залива, в том числе в столице, объявлено желтое предупреждение об усилении ветра до 20-24 м/с. Оно в силе до десяти часов вечера.

4 мая в Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, ветер стихнет, прогнозируют синоптики.

НАВЕРХ
Back