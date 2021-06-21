Второй день подряд побит рекорд жары 104-летней давности

В воскресенье также был побит рекорд 1917 года, а новый рекорд, зарегистрированный в Мерсрагсе, составляет +33 градуса.

Как сообщалось, ожидается, что рекордная жара продлится до 24 июня. Прежний рекорд для 22 июня был зафиксирован в 1936 году и составляет +31,2 градуса, на Лиго - в 1964 году (+31,8 градуса), а самая высокая температура на Янов день была в 1935 году (+30,6 градуса).